В Раде появился полный текст закона об олигархах

Накануне президент внес в парламент законопроект об олигархах как неотложный. Он содержит критерии понятия «олигарх».

Согласно ему, для признания физлица олигархом, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ), быть бенефициаром или контролировать природную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков на протяжении минимум года, общая стоимость ее активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Также законом предлагается создать реестр олигархов.

Попавшим в него запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации, есть обязательство подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Исключить из списка может СНБО после получения от лица доказательств, подтверждающих отсутствие у него признаков, указанных в части первой этой статьи.

Также закон регулирует общение представителей госвласти и должностных лиц с олигархами. Если они вступят в контакт с олигархом (или его представителем), они будут обязаны не позже следующего дня подать «декларацию о контакте».

Контактом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание. Декларации будут публичными.

Если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами, то декларацию можно будет не подавать.

Также исключить из реестра олигарха могут при условии, если физлицо будет попадать меньше чем под три критерия, определенных законопроектом.

Если после принятия законопроекта, но до его вступления в силу, олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с «небезупречной репутацией», то его все равно будут расценивать как того, кто оказывает влияние на это СМИ.

«Небезупречной репутацией» будет считаться наличие судимости, попадание в украинские или международные санкционные списки, задолженности по уплате налогов, покупка СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или за средства непонятно происхождения и т.д., систематическое нарушение законодательства и т.д.

Законопроект вводится в действие спустя полгода после его принятия сроком на 10 лет.