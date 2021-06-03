В Харьковской области трое полицейских пойдут под суд за насилие над фермерами

Происшествие случилось осенью прошлого года. Правоохранители безосновательно применили силу к фермерам, ремонтировавшим в поле комбайн.

В отношении трех сотрудников полка полиции особого назначения, избивших фермеров в Харьковской области, направлен в суд обвинительный акт. Им грозит лишение свободы до восьми лет, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Следствием установлено, что в сентябре 2020 года полицейские во время патрулирования в Сахновщинском районе Харьковской области увидели фермеров, которые в поле ремонтировали комбайн. Правоохранители безосновательно применили к фермерам силу и ограничили возможность передвижения, требуя предоставить документы на технику, а также на право обработки земли. Однако права и обязанности задержанным лицам не сообщались, протоколов задержания или любых других процессуальных документов по задержанию составлено не было», – говорится в сообщении.

Трое полицейских обвиняются в превышении власти работниками правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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