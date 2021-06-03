КСУ начал рассмотрения закона о рынке земли

Суд также рассмотрит представление относительно разъяснения нескольких статей Конституции, которые касаются земли.

Большая палата Конституционного суда в четверг, 3 июня, начала рассмотрение дела о конституционности земельной реформы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На соответствие Конституции проверяют закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения от 31 марта 2020 № 552-IX, отдельные положения Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом.

ВСУ также рассмотрит представление 53 нардепов относительно соответствия КУ закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения от 31 марта 2020 № 552- IX.

Авторы ходатайства утверждают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.