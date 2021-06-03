НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:10 03 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский утвердил создание Совета фонда президента по поддержке науки и спорта

Средства Фонда будут направляться на привлечение высококвалифицированных преподавателей и на выплату премий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о Совете Фонда Президента по поддержке образования, науки и спорта. Документ позволит запустить работу Фонда, созданного в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, средства Фонда, распорядителем которых является Минобразования, будут направляться на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, на выплату премий украинским спортсменам, на поощрение молодежи к участию в спорте и поддержке тренерской деятельности.

Источник:
Тэги: Украина, Спорт, наука, образование, зеленский, совет фонда президента
Loading...

Новости по теме

Три прививки для Украины за один день

Карантинный будний день стал для Украины довольно богатым на события.

СМИ: Президент Владимир Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для «евробляхеров»

Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах еще на 90 дней.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты