Зеленский утвердил создание Совета фонда президента по поддержке науки и спорта

Средства Фонда будут направляться на привлечение высококвалифицированных преподавателей и на выплату премий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о Совете Фонда Президента по поддержке образования, науки и спорта. Документ позволит запустить работу Фонда, созданного в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, средства Фонда, распорядителем которых является Минобразования, будут направляться на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, на выплату премий украинским спортсменам, на поощрение молодежи к участию в спорте и поддержке тренерской деятельности.

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