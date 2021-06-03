Великобритания в течение четырех дней будет отмечать платиновый юбилей Елизаветы II

Букингемский дворец уже распланировал Платиновый юбилей Елизаветы II на 2022год.

В 2022 году Великобритания в течение четырех дней будет отмечать 70-летие царствования Елизаветы II. План торжеств опубликовала пресс-служба Букингемского дворца, отметив, что королева будет первым монархом, который отметит платиновый юбилей со дня восхождения на трон.

Торжества в 2022 году начнутся 2 июня, в четверг. Этот день и пятница 3 июня по этому поводу будут объявлены всенародными выходными, отмечает BBC News.

2 июня впервые после ковидных ограничений в Лондоне пройдет Церемония выноса знамени (Trooping the Colour), которую обычно проводят в июне по случаю официального дня рождения Ее величества. В 2020 году она не проходила из-за пандемии.

3 июня в Соборе святого Павла пройдет торжественная служба в честь юбилея.

4 июня королева с семьей будет следить за скачками в Эпсоме, а вечером в Букингемском дворце состоится живой концерт с участием «крупнейших звезд мира». Имена участников пока не были названы.

5 июня по всей стране пройдут уличные пикники в честь юбилея, а в Букингемском дворце и окрестностях разом на нескольких площадках проведут фестиваль с маскарадом, уличными артистами и циркачами в честь Платинового юбилея.

Елизавета взошла на престол после смерти отца, короля Георга VI 6 февраля 1952 года. Тогда ей было 25 лет. Коронация состоялась 2 июня 1953 года и впервые транслировалась телевидением.

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