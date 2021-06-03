В Украине вакцинировали почти 1,1 млн человек
За сутки больше всего вакцинировано жителей Киева и Днепропетровщины, а меньше всего уколов сделано в Кировоградской области.
За минувшие сутки в Украине было вакцинировано против коронавируса 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, а полностью иммунизированы – 5 582 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение суток работали 342 мобильные бригады и 406 пункта прививки.
За минувшие 24 часа больше всего вакцинировано жителей Киева (3635) и Днепропетровщины (3592). Меньше всего COVID-уколов сделано в Кировоградской области (150).
Количество прививок в сутки:
- Киев – 3635
- Винницкая область – 1679
- Волынская область – 303
- Днепропетровская область – 3592
- Донецкая область – 620
- Житомирская область – 679
- Закарпатская область – 335
- Запорожская область – 1582
- Ивано-Франковская область – 175
- Киевская область – 2713
- Кировоградская область – 150
- Луганская область – 159
- Львовская область – 679
- Николаевская область – 987
- Одесская область – 997
- Полтавская область – 1742
- Ровенская область – 839
- Сумская область – 1329
- Тернопольская область – 206
- Харьковская область – 2394
- Херсонская область – 1268
- Хмельницкая область – 683
- Черкасская область – 7189
- Черновицкая область – 497
- Черниговская область – 1467
С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом ). Всего проведено 1 214 883 прививки.
По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации записались 625 073 человека.
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