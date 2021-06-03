НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:00 03 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине вакцинировали почти 1,1 млн человек

За сутки больше всего вакцинировано жителей Киева и Днепропетровщины, а меньше всего уколов сделано в Кировоградской области.

За минувшие сутки в Украине было вакцинировано против коронавируса 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, а полностью иммунизированы – 5 582 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 342 мобильные бригады и 406 пункта прививки.

За минувшие 24 часа больше всего вакцинировано жителей Киева (3635) и Днепропетровщины (3592). Меньше всего COVID-уколов сделано в Кировоградской области (150).

Количество прививок в сутки:

  • Киев – 3635
  • Винницкая область – 1679
  • Волынская область – 303
  • Днепропетровская область – 3592
  • Донецкая область – 620
  • Житомирская область – 679
  • Закарпатская область – 335
  • Запорожская область – 1582
  • Ивано-Франковская область – 175
  • Киевская область – 2713
  • Кировоградская область – 150
  • Луганская область – 159
  • Львовская область – 679
  • Николаевская область – 987
  • Одесская область – 997
  • Полтавская область – 1742
  • Ровенская область – 839
  • Сумская область – 1329
  • Тернопольская область – 206
  • Харьковская область – 2394
  • Херсонская область – 1268
  • Хмельницкая область – 683
  • Черкасская область – 7189
  • Черновицкая область – 497
  • Черниговская область – 1467

С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом ). Всего проведено 1 214 883 прививки.

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации записались 625 073 человека.

Источник:
Тэги: Украина, вакцинация, covid-19
Loading...

Новости по теме

Уже 100 тысяч украинцев повторно привиты от COVID-19

Во вторник в стране прививки гражданам делали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

Все области Украины перешли в желтую зону карантина

Последней из оранжевой зоны эпидемической опасности вышла Донецкая область, заявили в Минздраве.

В Украине минимальное количество случаев COVID-19 с начала года

За сутки скончались 68 украинцев с коронавирусом, а выздоровели – почти 7 тысяч пациентов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты