В Украине вакцинировали почти 1,1 млн человек

За сутки больше всего вакцинировано жителей Киева и Днепропетровщины, а меньше всего уколов сделано в Кировоградской области.

За минувшие сутки в Украине было вакцинировано против коронавируса 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, а полностью иммунизированы – 5 582 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 342 мобильные бригады и 406 пункта прививки.

За минувшие 24 часа больше всего вакцинировано жителей Киева (3635) и Днепропетровщины (3592). Меньше всего COVID-уколов сделано в Кировоградской области (150).

Количество прививок в сутки:

Киев – 3635

Винницкая область – 1679

Волынская область – 303

Днепропетровская область – 3592

Донецкая область – 620

Житомирская область – 679

Закарпатская область – 335

Запорожская область – 1582

Ивано-Франковская область – 175

Киевская область – 2713

Кировоградская область – 150

Луганская область – 159

Львовская область – 679

Николаевская область – 987

Одесская область – 997

Полтавская область – 1742

Ровенская область – 839

Сумская область – 1329

Тернопольская область – 206

Харьковская область – 2394

Херсонская область – 1268

Хмельницкая область – 683

Черкасская область – 7189

Черновицкая область – 497

Черниговская область – 1467

С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом ). Всего проведено 1 214 883 прививки.

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации записались 625 073 человека.

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