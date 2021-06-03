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Главная » Мир » Экономика
16:14 03 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цены на нефть обновили двухлетний максимум

Котировки нефти продолжают расти на новостях о сокращении запасов в США и росте экономической активности в Европе.

Мировые цены на нефть на торгах в четверг, 3 июня, обновили максимум за четыре месяца.

Так, августовские фьючерсы на Brent достигали $71,84 за баррель, что является максимумом с января 2020 года.

Июльские фьючерсы на WTI торгуются выше $69 за баррель – максимум с 22 октября 2018 года.

Котировки растут на данных о снижении запасов нефти в США. По оценкам API, запасы в стране за неделю сократились на 5,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов – на 1,59 млн баррелей.

Также на рост котировок влияет возобновление экономической активности в Европе, пишет S&P Global Platts. Крупнейшие европейские страны, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию, как ожидается, продолжат смягчать карантинные ограничения в течение июня.

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Тэги: нефть, котировки
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