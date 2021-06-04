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01:07 04 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Турции выпал снег

В нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря выпал июньский снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превышала 4 см.

Снег выпал в ночь на четверг в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу.

Снегом занесло также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре страны.

«Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись – все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!» – сказали журналистам местные жители.

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Тэги: Турция, снег
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