В Турции выпал снег
В нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря выпал июньский снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превышала 4 см.
Снег выпал в ночь на четверг в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу.
Снегом занесло также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре страны.
«Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись – все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!» – сказали журналистам местные жители.
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