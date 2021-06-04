Беларусь объявила о высылке американских дипломатов
Власти Беларуси решили выслать американских дипломатов и технических сотрудников из посольства США в Минске.
«Сегодня Беларусь проинформировала США, что вводит новые ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.
Прайс уточнил, что меры вступают в силу с 13 июня. Он напомнил, что США с 3 июня восстановили санкции против девяти беларуских предприятий, и выразил разочарование решением режима Александра Лукашенко.
По словам представителя Госдепа, посол США в Беларуси Джули Фишер, которая сейчас за пределами страны, продолжит поддерживать демократические стремления беларуского народа и взаимодействовать с продемократическим движением, представителями СМИ, студентами и другими членами гражданского общества.
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