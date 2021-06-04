Россия откажется от долларов
Одним из громких заявлений, прозвучавших во время Петербургского экономического форума в четверг, стали слова министра финансов России Антона Силуанова.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил о выводе в течение месяца средств Фонда национального благосостояния из долларов.
Эти средства, полученные из доходов от экспорта нефти и газа выше определенного уровня, будут вложены в другие валюты и в золото.
Высказывание Силуанова укладывается в русло «дедолларизации», о необходимости которой не раз говорили российские чиновники, но аналитики не ожидают серьезных последствий на внутреннем рынке.
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