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06:29 04 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден внес в «черный список» 59 китайских компаний

Администрация Джо Байдена расширила список китайских технологических и оборонно-промышленных компаний, в которые запрещено инвестировать американцам.

Запрет был изначально введен в ноябре прошлого года указом тогдашнего президента Дональда Трампа. В новом указе Джо Байдена вместо прежней 31 фигурируют уже 59 компаний.

Запрет на инвестиции в них вступит в силу со 2 августа, и теперь список будет регулярно пересматриваться и дополняться министерством финансов, подобно другим американским санкциям.

Если администрация Трампа запретила вкладываться в компании, которые она считала связанными с китайской армией, то теперь под запрет попали также многие компании, обслуживающие инфраструктуру электронной слежки, в частности, в Синьцзяне.

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Тэги: США, Китай, инвестиции
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