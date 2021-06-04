Байден внес в «черный список» 59 китайских компаний

Администрация Джо Байдена расширила список китайских технологических и оборонно-промышленных компаний, в которые запрещено инвестировать американцам.

Запрет был изначально введен в ноябре прошлого года указом тогдашнего президента Дональда Трампа. В новом указе Джо Байдена вместо прежней 31 фигурируют уже 59 компаний. Запрет на инвестиции в них вступит в силу со 2 августа, и теперь список будет регулярно пересматриваться и дополняться министерством финансов, подобно другим американским санкциям.

Если администрация Трампа запретила вкладываться в компании, которые она считала связанными с китайской армией, то теперь под запрет попали также многие компании, обслуживающие инфраструктуру электронной слежки, в частности, в Синьцзяне.

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