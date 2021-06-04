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08:55 04 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На экономическом форуме в Петербурге более 500 человек заразились коронавирусом

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выявили более 500 человек, заражённых коронавирусом.

Трое заболевших (среди них один иностранец) — участники ПМЭФ, остальные несколько сотен больных — из персонала форума.

Сотрудник Росконгресса считает, что эти показатели говорят о хорошей профилактической работе при организации форума. ПМЭФ открылся вчера и будет продолжаться до 6 июня.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью в городе в преддверии форума как «непростую, но управляемую».

В июне в Петербурге намечены и другие массовые мероприятия: Евро-2020 и »Алые паруса».

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Тэги: Россия, коронавирус
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