На экономическом форуме в Петербурге более 500 человек заразились коронавирусом
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выявили более 500 человек, заражённых коронавирусом.
Трое заболевших (среди них один иностранец) — участники ПМЭФ, остальные несколько сотен больных — из персонала форума.
Сотрудник Росконгресса считает, что эти показатели говорят о хорошей профилактической работе при организации форума. ПМЭФ открылся вчера и будет продолжаться до 6 июня.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью в городе в преддверии форума как «непростую, но управляемую».
В июне в Петербурге намечены и другие массовые мероприятия: Евро-2020 и »Алые паруса».
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