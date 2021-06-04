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09:15 04 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии украсили церковь картиной с Девой Марией в джинсах

Богоматерь в джинсах и свитере, а святые похожи на обычных прохожих. Такую алтарную картину написали в церкви святого Клеменса в немецком городе Дролшаген.

На изображении нет нимбов и традиционных церковных риз – пастор говорит, таким образом хочет приблизить церковь к прихожанам, сделать ее современной и понятной.

Но не все горожане оценили такой новационный подход – часть прихожан возмущаются, говорят это изображение – неуважение к лику святых.

Впрочем пастор убирать картину не собирается и надеется, что люди в конце концов привыкнут и к такому образу Богоматери.

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Тэги: Германия, Богоматерь
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