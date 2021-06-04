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Главная » Украина » Общество
10:49 04 Июня 2021 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

В Украине сегодня отмечают День памяти детей, погибших от российской агрессии

Недавно Рада приняла соответствующий законопроект.

Сегодня, 4 июня, в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ на Донбассе. соответствующее постановление под № 5343 приняла Верховная Рада в Международный день защиты детей, 1 июня текущего года. Чтить память погибших детей теперь будут ежегодно.

Дата дня памяти была выбрана не случайно, ведь ежегодно именно 4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что с начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 малолетних граждан Украины.

Отмечается, что принятие постановления способствует единству украинского народа, а также улучшению деятельности народных депутатов путем понимания ими ответственности перед народом Украины.

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Тэги: День памяти детей
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