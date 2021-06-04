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14:50 04 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии были эвакуированы 15 тысяч человек из-за найденных бомб

Первая авиабомба весом около тонны была обнаружена 2 июня. На следующий день специалисты нашли второй снаряд аналогичной массы.

На северо-востоке Ганновера вечером в четверг, 3 июня, обезвредили две авиабомбы времен Второй мировой войны. Около 15 тысяч жителей были эвакуированы. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что первая авиабомба весом около тонны была обнаружена 2 июня. На следующий день специалисты в ходе исследования местности нашли второй снаряд аналогичной массы.

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Тэги: Германия, Вторая мировая война, авиабомба, сняряд
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