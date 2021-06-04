США готовят наступательные кибероперации против хакеров России
США рассматривают хакерские атаки, как угрозу национальной безопасности. Спецслужбы следят за иностранными киберпреступниками.
Власти США изучают возможность наступательных киберопераций против хакеров России, которые совершают атаки на американские компании. Об этом сообщает NBC News.
По словам киберэксперта из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюиса, США рассматривают атаки, как угрозу национальной безопасности.
Отмечается, что спецслужбы следят за иностранными киберпреступниками.
По словам чиновников, сбор разведданных ставит США в более выгодное положение, чтобы нацелиться на группы, если президент прикажет «нанести удар».
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