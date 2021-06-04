Продажный Нацкорпус – опубликован прайс на услуги псевдопатриотов

Политическая партия получает десятки тысяч долларов за митинги, дискредитацию политиков, акции с зеленкой и яйцами.

Интернет-издание Vesti.ua опубликовало прайс-лист на акции партии «Национальный корпус». Политическая партия получает десятки тысяч долларов за митинги, дискредитацию политиков, акции с зеленкой и яйцами.

Об этом говорится в материале «По чем патриотизм? Как Нацкорпус за деньги кошмарит Украину«.

«Нацкорпус» трансформировался из гражданского крыла «Азова» в наемную армию «титушек», которая охотно участвует в проплаченных акциях, кошмарит бизнес, рейдерит стройплощадки… Мужчины крепкого телосложения в «спортивках» и их верные «дружины» (представители «Национальных дружин») должны были наводить ужас на сепаратистов и коллаборантов. Но на деле кошмарят тех, на кого укажет заказчик», – говорится в материале.

В разных регионах Украины активисты «Нацкорпуса» проводят акции едва ли не ежедневно. Они митинговали против разворовывания «оборонки» Свинарчуками, «капитуляции» Зеленского, назначения Шкарлета министром образования, регулярно пикетируют здания городских и областных советов. «Выходит ровно столько членов Нацкорпуса, сколько необходимо для фото – пришли, развернули плакаты, сфотографировались, разошлись. Как правило, час такой «работы» стоит от 50 гривен», – написали «Вести».

Излюбленная тема «Нацкорпуса» и «Нацдружин» – строительный бизнес. Активисты блокируют стройки независимо от того, законно ведутся работы или нет. В лучшем случае они митингуют под зданиями судов или самовольно разбирают конструкции, как это было на пляже в Одессе. В худшем случае устраивают то, что произошло на столичных Осокорках – жгли строительную технику, сносили заборы, избивали обычных сторожей и строителей, вывозили с территории стройматериалы.

Но все же основная специализация этих парамилитарных группировок – политические акции. «Нацкорпус атакует не только пророссийские, но и патриотические силы. Это вообще не вопрос политических убеждений. Здесь решают только деньги. Telegram-канал «Легитимный» публиковал прайс на услуги «Нацкорпуса». Наибольшим спросом пользуются услуги нападения на оппонентов или на свой же офис – чтобы стать «жертвами» националистов и получить признание аудитории, которая позицию правых не разделяет», – написало издание.

В частности, нападение на офис политической партии стоит от 10 тыс. долларов США. Цена зависит от наполнения акции, времени и самого шоу. Забросать политика яйцами, мукой или облить зеленкой – от 5 тыс. долларов в зависимости от статуса жертвы. Блокировка офиса партии – 1 тыс. долларов в час с возможностью продления. Разрушить офис или сжечь от 15 тыс. долларов, избить или опозорить «цель» – от 8 тыс. долларов, поджечь автомобиль или повредить другое имущество – от 3 тыс. долларов.

«В массовом сознании усилиями «Нацкорпуса» и Ко нарисовалась колоритная картинка – если патриот, значит либо шаровары, либо агрессивные гопники, которые могут напасть, избить или захватить частную собственность, только потому что им за это заплатили. С такими подходами и кремлевской пропаганды не нужно: все сделали сами», – говорится в материале.