Facebook заблокировал аккаунты Трампа на два года
Сам Трамп такое решение расценил как проявление неуважения к более 70 млн американцев и покушение на свободу слова.
«Учитывая серьезность обстоятельств, приведших к отстранению господина Трампа, мы считаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, что заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного новыми протоколами», – заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.
Срок блокировки аккаунта Трампа будет рассчитываться с 7 января 2021 года, в то же время в компании не исключают его продолжение.
«Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продолжим ограничения на время, пока этот риск не исчезнет», – сказали в Facebook.
В случае повторного нарушения Трампом компания оставляет за собой право применить более решительные меры, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и учетных записей.
Сам Трамп такое решение расценил как проявление неуважения к более 70 млн американцев и покушение на свободу слова.
«Решение Facebook – это оскорбление рекордных 75 млн человек, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года», – говорится в заявлении Трампа.
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