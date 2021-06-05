Совет церквей просит, чтобы в Украине на наказывали за гомофобию
«Снова гендерная идеология продвигается в законодательство Украины», – говорится в заявлении Совета церквей. И якобы эти изменения угрожают свободе слова.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал Верховную Раду отклонить законопроект №5488, которым правительство предлагает уточнить понятие нетерпимости в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе.
Об этом сообщается на сайте совета.
Представителям церкви не нравится, что нетерпимостью предлагается признать, в частности, открытое негативное отношение к лицам в связи с их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью.
«Снова гендерная идеология продвигается в законодательство Украины», – говорится в заявлении Совета церквей.
Представители церквей считают, что эти изменения угрожают свободе слова и свободе выражения взглядов.
«Участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, которые будут критиковать однополые отношения и партнерства как аморальные, греховные и призывать к ограничению пропаганды такого неестественного, развращенного образа жизни, а также будут выступать против расширения прав людей (в частности, в сфере усыновления и супружеских отношений ), окажутся под угрозой преследования и взыскания крупных штрафов только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений», – считает Совет церквей.
В заявлении предупреждается, что принятие законопроекта может спровоцировать «возмущение миллионов верующих», которые «не воспринимают навязывание украинскому обществу гендерной идеологии».
«В этой ситуации риск общественных протестов очень высок», – сказано в заявлении.
Напомним, что Верховная Рада уже много лет не может ратифицировать конвенцию Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия из-за наличия в ней понятий «гендер» и «сексуальная ориентация».
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