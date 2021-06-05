Зеленский предложил вынести на референдум вопрос об олигархах

Таким образом президент Владимир Зеленский хочет не допустить «договорняков» олигархов с депутатами Верховной Рады.

«Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним», — сказал глава государства в видеообращении.

По словам Зеленского, законопроект об олигархах — только создание фундамента для борьбы с ними в Украине.

«Спасибо всем критикам закона. Ваши замечания ценны. Вы много лет работаете с олигархами, или на них, или под ними, а значит, точно понимаете все недостатки закона, будучи «глубоко в материале», — заявил президент.

Зеленский добавил, что его законопроект провозглашает, что в стране есть олигархи, которые влияют на политику, но этого больше не будет.

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