Зеленский предложил вынести на референдум вопрос об олигархах
Таким образом президент Владимир Зеленский хочет не допустить «договорняков» олигархов с депутатами Верховной Рады.
«Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним», — сказал глава государства в видеообращении.
По словам Зеленского, законопроект об олигархах — только создание фундамента для борьбы с ними в Украине.
«Спасибо всем критикам закона. Ваши замечания ценны. Вы много лет работаете с олигархами, или на них, или под ними, а значит, точно понимаете все недостатки закона, будучи «глубоко в материале», — заявил президент.
Зеленский добавил, что его законопроект провозглашает, что в стране есть олигархи, которые влияют на политику, но этого больше не будет.
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