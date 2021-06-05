Военные эксперты США не нашли доказательств связи НЛО с инопланетянами
Специальный доклад о НЛО был подготовлен рабочей группой министерства обороны США. 25 июня Конгрессу США будет представлена несекретная версия доклада.
Специальный доклад о НЛО был подготовлен рабочей группой министерства обороны США, созданной в прошлом году, чтобы «улучшить понимание неизвестных атмосферных явлений» (так в США официально называют НЛО) и установить, не угрожают ли они национальной безопасности.
В докладе указывается, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов, произошедших за последние два десятилетия с НЛО, не были проявлением какой-либо американской военной или другой передовой правительственной технологии.
Эта уверенность, по-видимому, исключает возможность того, что пилоты ВМС, сообщившие о встречах с неопознанной летательной техникой, могли стать свидетелями программ, которые правительство намеревалось хранить в секрете.
По их словам, большая часть загадочных явлений была зафиксирована американскими военными моряками, а в ряде случаях военными других стран.
Три источника CNN рассказали, что доклад не исключает внеземной природы некоторых из них. Но и доказательств, что летчики ВМС видели корабли пришельцев, в нем тоже нет.
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