Маси Наем делает снова желтый PR на «липовых» словацких инвесторах

Основатели компании «ВИ ГРУП ЮА», братья-словаки Юрай и Ричард Душки, купившие в Украине ООО «ФРУНЗЕ 69» за более чем 3 млн евро, являются девелоперами, которые практически ничего не зарабатывают.

Основатели компании «ВИ ГРУП ЮА», братья-словаки Юрай и Ричард Душки, купившие в Украине ООО «ФРУНЗЕ 69» за более чем 3 млн евро, являются девелоперами, которые практически ничего не зарабатывают. Таковы итоги журналистского расследования, которое провели Comments.ua.

По данным издания, братья Душки довольно известные в Словакии личности – они являются внуками бывшего вице мэра Братиславы.

Согласно официальному списку SKA (словацкая палата архитекторов), братья являются архитекторами и управляют компанией VI GROUP, spol. s r.o., которая предоставляет заказчикам услуги по курированию строительства и обладает в Словакии весьма сомнительной репутацией.

Кроме того, если верить коммерческому реестру Словакии, то Юрай и Ричард Душки не являются застройщиками и инвесторами, а большую часть проектов выполнили по заказу магистрата Братиславы.

Из зарубежных стран Душки работали только в Чехии, и финансовые реестры этой страны также подтверждают, что на счетах братьев практически нет денег.

Что касается инвестиций в Украину, то здесь ни один из братьев также не указал наличие доходов от коммерческой деятельности или инвестиций в других государствах. А согласно открытым данным из нотариального реестра залогов Словакии, Ричард Душка числится должником – у него есть невыполненные обязательства перед Tatra Bank на $300 тыс. В то же время инвестиции только в Украину составили более 3 млн евро.

Также братья, у которых официально нет денег, одалживают друг другу миллионы: при участии фирмы скандального адвоката Наси Наема «Миллер» они составили договор займа на $3,4 млн Юрая Душка у Ричарда Душка. При этом, где взялись эти деньги — неизвестно.

Во время длительных переговоров с представителями компании финансовой компании «Инвестохиллс Веста» – второго участника спора вокруг здания на Кирилловской (Фрунзе), 69 братья Душки отказались подтвердить свой статус инвесторов первичными платежными документами покупки ООО «ФРУНЗЕ 69». Поэтому доказать, что они инвестировали свои средства в нашу страну, также невозможно.

Кроме того, нет данных о денежных переводах братьев Душка из Словакии в Украину, а соответственно и о происхождении средств.

«В таком случае, появляются вопросы касательно налогообложения сделки на $3,4 млн», – подводят итог журналисты.

Напомним, в последнее время в отечественных СМИ с подачи адвоката Маси Найема и его юридической компании «Миллер» появляется все больше публикаций о том, как стандартное дело «о взыскании задолженности» пытаются переквалифицировать в громкий скандал международного уровня, в котором ущемляются интересы иностранных инвесторов.

К разбирательствам попытались привлечь даже Посла Словацкой Республики в Украине Марека Шафина. Но после громкого заявления 27 января Посол хранит молчание. Более того, его позиция даже не была озвучена, например, на официальной странице посольства в Facebook.