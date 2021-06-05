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12:00 05 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лидер КНДР впервые за месяц появился на публике

Ким Чен Ына в последний раз видели 7 мая на концерте в Пхеньяне. Накануне он провел заседание партии.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в пятницу, 4 июня, принял участие в первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва, что стало его первым появлением на публике после 7 мая. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, в заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.
Присутствующие обсудили пленум ЦК партии, который решили провести до 10 июня. Темой пленума станет, в частности, штатная перестройка отделов ЦК партии.

В ходе заседания Ким Чен Ын положительно оценил развитие государственных проектов, которые «сталкиваются со многими вызовами и ограничениями», пишет ЦТАК.

Также глава республики призвал участников встречи предпринять меры, чтобы увеличить руководящую роль партии и стимулировать «настойчивую борьбу» за стабилизацию и улучшение экономики.

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын
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