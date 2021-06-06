Я без колебаний отвечу: Байден о встрече с Путиным

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня. Лидер США намерен, в частности, говорить об агрессии в Украине.

Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить вопросы европейской безопасности и неприкосновенность суверенитета США. Об этом глава Белого дома написал в своей колонке для The Washington Post.

Он подчеркнул, что ему предстоит его первая зарубежная поездка в качестве лидера США, во время которой он встретится с главами G7, руководством ЕС и с союзниками по НАТО.

Встреча с Путиным состоится в швейцарской Женеве 16 июня уже после всех запланированных встреч.

«Мы едины в ответе на российские вызовы европейской безопасности, начиная с агрессии в Украине. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши национальные ценности, неотделимые от наших интересов», – подчеркнул Джо Байден.

Он добавил, что во время телефонного разговора с президентом РФ он заявил, что США не ищут конфликта.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, где сможем работать с Россией в таких вопросах как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Вот почему я неотложно расширил договор СНВ-III (двусторонний договор относительно взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, – ред.) на пять лет», – указал президент США.

При этом он подчеркнул, что будут серьезные последствия за действия, нарушающие суверенитет Соединенных Штатов, включая вмешательство в выборы главы гсоударства.

«И президент Путин знает, что я без колебаний отвечу на вредоносную активность в будущем. Когда мы встретимся, я снова подчеркну приверженность США, Европы и подобных демократий защищать права и достоинство человека», – резюмировал Байден.

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