У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Ее назвали в честь королевы Елизаветы и принцессы Дианы.

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл сообщили о рождении второго ребенка в семье — это девочка Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Заявление семьи распространено на сайте их организации Archewell.

Чета назвала дочь в честь ее прабабушки по отцовской линии, королевы Великобритании Елизаветы II, которую в семье называли Лилибет, а также бабушки — принцессы Уэльской Дианы, трагически погибшей в 1997 году.

«Лили родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 (21:40 мск) под бережным присмотром врачей и персонала Santa Barbara Cottage Hospital в Санта-Барбаре, Калифорния», — сказано в заявлении. Вес новорожденной — 3,5 кг.

Лилибет Диана — первая правнучка королевы, рожденная за пределами Британии.

Это второй ребенок в семье. Два года назад у Гарри и Меган родился сын Арчи Харрисон.

В марте, после переезда в США, герцогиня Меган и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри, в котором Меган рассказала о дискриминации и давлении при дворе, включая расистские комментарии. Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи в начале прошлого года. Пара не раз жаловалась на давление британских СМИ, которые проявляли чрезмерное внимание к их жизни.

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