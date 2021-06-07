В Нью-Йорке открыли магазин, посвященный Гарри Поттеру

В трёхэтажном магазине на Пятой авеню выставлен настоящий реквизит из кинофильмов Поттерианы и представлены более тысячи наименований тематических товаров.

Открыли его в пятницу, 4 июня, на Пятой авеню люди стояли в очередь за несколько дней, чтобы туда попасть.

Внутри 3 этажа сувениров, одежды и других товаров, посвященных вселенной Гарри Поттера. Общая площадь магазина целых 1950 квадратных метров.

Судя по всему, начало по выручке единственного магазина данного рода положено очень даже хорошее. В магазине продают сливочное пиво из фильма.

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