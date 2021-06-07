На ЧЕ по гребле украинская спортсменка выиграла четыре медали
Людмила Лузан выиграла четыре медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша).
Лузан завоевала «серебро» на дистанции 200 метров на каноэ-одиночке и «бронзу» в паре с Анастасией Четвериковой на каноэ-двойке на дистанции 200 метров.
Всего Лузан выиграла в Познани четыре медали (два «золота», «серебро» и «бронзу»). Ранее никому из Украины не подчинялось подобное достижение на чемпионате Европы.
Также в Познани украинцы завоевали еще две награды. Олег Кухарик – Дмитрий Даниленко выиграли «серебро» на байдарке-двойке на дистанции 500 метров. А Мария Повх выиграла «бронзу» на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров.
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