Известный российский оппозиционер уехал в Украину

Российский политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков сообщил в соцсетях, что уехал в Украину. Якобы его вынудили это сделать.

«Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры… Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова любым способом», – заявил Гудков.

Дмитрий Гудков считает, что уголовное дело, по которому он проходит как подозреваемый, «возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования».

«Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», – добавил политик.

Супруга Дмитрия Гудкова Валерия подтвердила РИА Новости подлинность сообщения мужа в соцсетях.

Напомним, что 1 июня Дмитрия Гудкова задержали как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Спустя два дня его освободили.

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