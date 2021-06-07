Турция не отказывается от ассоциации с ЕС – МИД
Европейский Союз станет глобальной силой только при условии членства в нем Турции, считает главный турецкий дипломат.
Власти Турции по-прежнему привержены идее вступления в Европейский Союз, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, слова которого обнародовала в воскресенье, 6 июня, французская газета L’Opinion.
При этом Чавушоглу выразил надежду на поддержку Франции. Париж, по его мнению, «может способствовать прогрессу, который принесет пользу как ЕС, так и двусторонним отношениям Турции и Франции».
Министр подчеркнул, что Анкара намерена продолжать вносить вклад в развитие и защиту европейских ценностей.
Отметим, заявление главы турецкого МИД было сделано в преддверии визита Чавушоглу во Францию, запланированного на понедельник.
Как известно, Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году. Переговоры начались только 15 лет назад и после этого приостанавливались не один раз из-за разногласий.
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