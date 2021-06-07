На Донбассе за день зафиксировали семь обстрелов

Сепаратисты использовали оружие, запрещенное Минском, и обстреливали Пески, Широкино, Луганское, Гнутово и Новотошковское.

За сутки, 6 июня, на Донбассе сепаратисты семь раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 7 июня.

Недалеко от Песков противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Гнутово и Новотошковского сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино враг дважды открывал огонь в сторону позиций украинских военных со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Луганского сепаратисты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ», – сказано в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе и соблюдают режим прекращения огня.

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