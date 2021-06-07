Путин денонсировал Договор по открытому небу

США вышли из договора в ноябре прошлого года. Путин его денонсировал перед встречей с Байденом.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 июня, подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отметим, Путин денонсировал договор за неделю до встречи с президентом США джо Байденом.

19 мая закон был принят Госдумой РФ.

Тэги: Путин, рф, Договор по открытому небу