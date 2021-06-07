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14:06 07 Июня 2021 0 Комментарии
Путин денонсировал Договор по открытому небу
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Путин его денонсировал перед встречей с Байденом.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 июня, подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отметим, Путин денонсировал договор за неделю до встречи с президентом США джо Байденом.
19 мая закон был принят Госдумой РФ.
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Тэги: Путин, рф, Договор по открытому небу
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