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Главная » Мир » Политика
14:06 07 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин денонсировал Договор по открытому небу

США вышли из договора в ноябре прошлого года. Путин его денонсировал перед встречей с Байденом.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 июня, подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отметим, Путин денонсировал договор за неделю до встречи с президентом США джо Байденом.

19 мая закон был принят Госдумой РФ.

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Тэги: Путин, рф, Договор по открытому небу
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