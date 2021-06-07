Шоумен Сергей Притула покидает партию «Голос»

Сергей Притула присоединился к партии Голос в июне 2019 года. Он намерен остаться в политике.

Шоумен Сергей Притула в понедельник. 7 июня, объявил о выходе из партии Голос. О своем решении он сообщил в Facebook.

«Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата», – написал он.

Притула отметил, что решение присоединиться к партии в июне 2019 года было «осознанным и взвешенным».

«Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул бы основатель», – рассказал Притула, имея ввиду выход из партии Святослава Вакарчука.

Он добавил, что верил в возможность диалога и реанимации партии, однако диалога не получилось.

Притула заявил, что руководство партии, вместо того, чтобы очищать ее от депутатов, голосующих вразрез со своими предвыборными обещаниями, начали очищать партийные ряды от тех, кто подверг критике недобропорядочных членов Голоса.

«О своих дальнейших планах в политической сфере я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах», – резюмировал он.

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