Ребров назначен главным тренером клуба из ОАЭ

«Аль-Айн» объявил о назначении главным тренером Сергея Реброва. На этом посту Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

Контракт Реброва с клубом рассчитан до лета 2022 года с зарплатой 4 млн евро.

Новый клуб украинского специалиста выступает в чемпионате ОАЭ. «Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом своей страны, семикратным обладателем Кубка и пятикратным – Суперкубка ОАЭ, обладателем Клубного кубка чемпионов Персидского залива и победителем Азиатского Кубка чемпионов.

Однако в прошлом сезоне клуб выступил неудачно, финишировав лишь шестым, оставшись без международных клубных турниров.

4 июня Ребров покинул «Ференцварош», который тренировал с 2018 года. Под его руководством клуб трижды подряд становился чемпионом Венгрии, играл в группе Лиги Европы, впервые за 25 лет сенсационно вышел в группу Лиги чемпионов.

Ранее он также работал в «Аль-Ахли» из аравийской Джидды, «Динамо» и сборной Украины.

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