Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом
Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.
Байден также заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как уточнил Владимир Зеленский, встреча должна состояться в Вашингтоне в следующем месяце.
«Спасибо Джозефу Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», – написал Зеленський в Twitter.
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