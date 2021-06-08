Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского университета им. Шевченко
Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко в понедельник, 7 июня, лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора.
В Киевском национальном университете более 80 почетных докторов, и это первое такое решение в истории столичного университета. Ранее не существовало даже процедуры лишения почетного звания, ее разработали и приняли специально под Лукашенко.
Члены ученого совета голосовали в тайном режиме.
Напомним, что Лукашенко стал почетным доктором в 2009 году на фоне происходящего тогда улучшения отношений между Беларусью и Евросоюзом. Университет подчинялся тогда Секретариату президента, а президент Украины Виктор Ющенко поддерживал Минск в улучшении отношений с ЕС.
Лишение Лукашенко почетного звания связано с жестоким подавлением протестов в Беларуси в 2020 году и разбойным нападением на самолет Ryanair, который посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
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Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может рассмотреть этот вопрос.