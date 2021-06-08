Сильнейшая украинская биатлонистка вышла замуж и будет выступать под другой фамилией
34-летняя Елена Пидгрушная сообщила о том, что сменила свою фамилию после замужества. Теперь она будет выступать под фамилией Билосюк.
«Чтобы добиться успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пора кардинальных перемен! Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Pidhrushna, а Bilosiuk. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее, чем Пидгрушная. Желаю и вам жизненных изменений, которые принесут счастье в ваши дома!» – написала она в Instagram.
Стоит отметить, Пидгрушная вышла замуж во второй раз. С 2013 по 2016 годы она была в браке с политиком Алексеем Кайдой.
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