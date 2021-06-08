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06:03 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нидерландская легкоатлетка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров

Сифан Хассан установила рекорд на соревнованиях Мемориал Фанни Бланкерс-Кун в нидерландском Хенгело.

Спортсменка показала результат 29:06,82 секунды, что более чем на 10 секунд превышает предыдущее достижение.

Предыдущий мировой рекорд был установлен на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда легкоатлетка из Эфиопии Алмаз Аяна показала результат 29:17,45.

Напомним, что Хассан является действующей чемпионкой мира на этой дистанции.

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Тэги: легкая атлетика, мировой рекорд
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