Нидерландская легкоатлетка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров
Сифан Хассан установила рекорд на соревнованиях Мемориал Фанни Бланкерс-Кун в нидерландском Хенгело.
Спортсменка показала результат 29:06,82 секунды, что более чем на 10 секунд превышает предыдущее достижение.
Предыдущий мировой рекорд был установлен на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда легкоатлетка из Эфиопии Алмаз Аяна показала результат 29:17,45.
Напомним, что Хассан является действующей чемпионкой мира на этой дистанции.
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На соревнованиях серии World Indoor Tour в Мадриде Грант Холлоуэй пробежал дистанцию 60 метров с барьерами за 7.29 секунды.
Ему удалось толкнуть снаряд на 22,82 метра. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году также атлетом из США.
Сразу два мировых рекорда были установлены на NN World Record Day в Валенсии – на 5000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин.