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09:20 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии вакцинируют бесплатно всех взрослых

Индийское федеральное правительство предоставит вакцины против COVID-19 бесплатно всем гражданам страны старше 18 лет уже с 21 июня.

«Решено, что с 21 июня все взрослые старше 18 лет будут вакцинированы бесплатно. Бедные, ниже среднего класса, средний класс и выше среднего класса – в рамках федеральной правительственной программы каждый получит бесплатные вакцины», – заявил глава правительства.

The Guardian отмечает, что объявление сделали после нескольких недель критики неудачного внедрения программы по вакцинации, которым охвачено менее 5% оценочного взрослого населения Индии (950 млн человек).

Ранее бесплатные прививки делали в Индии, в основном, пожилым людям. Властями штатов, в это же время, предложили организовывать платную вакцинацию.

В мае в Индии ежедневно выявляли не менее 300 тысяч новых заболевших. В июне цифры статистики снизились – за 24 часа регистрируют около 120 тысяч новых заболевших.

С начала вакцинации в Индии сделали более 228 миллионов прививок от коронавируса. В связи со вспышкой заболеваемости, страна ограничила экспорт вакцин в другие страны.

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Тэги: Индия, вакцинация, коронавирус
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