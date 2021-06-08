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11:40 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Большую часть сотрудников таможни нужно заменить – Рябикин

Новые кадры Государственная таможенная служба ищет в высших учебных заведениях и ветеранских организациях АТО.

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин считает, что следует заменить около половины личного состава таможенных органов. Об этом в понедельник, 7 июня, он заявил в интервью Бабелю.

Рябикин рассказал, что ГТС провела массовое тестирование сотрудников таможни, которое состояло из трех этапов. В результате 18% работников не прошли первые два этапа. Из оставшихся 80% к работе рекомендовали допускать только 55%.

«Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50 процентов сотрудников таможни», – заметил Рябикин.

Чиновник рассказал, что новые кадры ГТС ищет в вузах и ветеранских организациях АТО. По словам Рябикина, последние дали 2 500 анкет кандидатов, а после отбора осталось 600. В дальнейшем их обучают в Центре повышения квалификации таможни.

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Тэги: гтс, АТО, Таможенная служба
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