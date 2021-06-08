Рада в ближайшее время рассмотрит закон о реформе КСУ

Парламент готовится рассмотреть законопроекты о ВСП и ВККС – они проходят завершающую подготовку в комитетах.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины. Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента во вторник, 8 июня.

Разумков встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили вопросы судебной реформы, совершенствование антикоррупционного законодательства, а также законодательное урегулирование деятельности КСУ.

«В ближайшее время в Верховной раде может быть рассмотрен законопроект о конституционной процедуре, который уже получил заключение Венецианской комиссии», – сказано в сообщении.

Как добавил Разумков, вскоре парламент может рассмотреть законопроекты о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

«Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно», – подчеркнул спикер Рады.

По его словам, к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности НАБУ.

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