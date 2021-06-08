На Донбассе за день два обстрела со стороны сепаратистов
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных возле Лебединского и Луганского, обошлось без жертв среди бойцов ВСУ.
За сутки, 7 июня, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 8 июня.
Возле Лебединского сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Луганского противник вел огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ», – сказано в сообщении.
С начала суток со стороны сепаратистов зафиксированы еще два нарушения режима прекращения огня – возле Новгородского противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, обошлось без потерь у ВСУ.
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