НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Донбасс
14:00 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Донбассе за день два обстрела со стороны сепаратистов

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных возле Лебединского и Луганского, обошлось без жертв среди бойцов ВСУ.

За сутки, 7 июня, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 8 июня.

Возле Лебединского сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Луганского противник вел огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ», – сказано в сообщении.

С начала суток со стороны сепаратистов зафиксированы еще два нарушения режима прекращения огня – возле Новгородского противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, обошлось без потерь у ВСУ.

Источник:
Тэги: Донбасс, сепаратисты, всу, обстрел
Loading...

Новости по теме

Сепаратисты обстреляли ВСУ из жилых кварталов

За сутки зафиксировано девять обстрелов позиций ООС. Снайперская пуля ранила военнослужащего ВСУ.

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов

Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета.

Сепаратисты накрыли ВСУ огнем под Павлополем, есть раненые

Украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты