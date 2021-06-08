Украина получит 900 тысяч доз вакцин от США

В рамках поддержки Украины в борьбе с коронавирусом США предоставят 900 тысяч доз вакцин.

США намерены передать Украине 900 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом после переговоров президентов стран сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает сайт Белого дома.

Она напомнила, что главы государств обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, а также евроатлантические стремления Украины.

Они также обсудили необходимость сотрудничества в вопросах энергетической безопасности и борьбы с коронавирусом, включая планы США предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины.

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