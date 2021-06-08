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17:00 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине начало работу посольство Ирландии

Резиденция посла Ирландии теперь расположена в Киеве – прежде посол в Праге работал в Украине по совместительству.

В Киеве начало работу посольство Ирландии – прежде ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству. Об этом сообщает Европейская правда во вторник, 8 июня.

Накануне замглавы МИД Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Гили. Боднар отметил, что начало работы посольства Ирландии в Киеве будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.

«Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины», – подчеркнул Боднар.

Также собеседники обсудили подготовку визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в 2021 году.

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Тэги: Украина, Киев, Ирландия, посольство, посольство Ирландии
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