В Украине начало работу посольство Ирландии
Резиденция посла Ирландии теперь расположена в Киеве – прежде посол в Праге работал в Украине по совместительству.
В Киеве начало работу посольство Ирландии – прежде ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству. Об этом сообщает Европейская правда во вторник, 8 июня.
Накануне замглавы МИД Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Гили. Боднар отметил, что начало работы посольства Ирландии в Киеве будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.
«Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины», – подчеркнул Боднар.
Также собеседники обсудили подготовку визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в 2021 году.
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