Как выбрать классический портфель из натуральной кожи?

Аксессуары могут многое рассказать о своем владельце. Не стал исключением и классический портфель.

Аксессуары могут многое рассказать о своем владельце. Не стал исключением и классический портфель. Он является символом власти, образованности и возможностях. Правильно подобранная вещь станет удобным помощником и подчеркнет солидность хозяина.

Портфель имеет такое же важное значение, как и деловой костюм. Правильно выбранная модель прослужит несколько лет, поддерживая имидж обладателя. Кожаный портфель всегда будет трендовой вещью.

Какие бывают классические портфели?

Классические портфели можно классифицировать по:

● конструкции;

● материалу;

● размеру;

● цвету.

Самая распространенная — модель с жестким каркасом. Портфель хорошо держит форму. Подойдет для встреч с людьми консервативных взглядов. Жесткий портфель производит хорошее впечатление. Есть более мягкие современные модели. При выборе стоит опираться на личные предпочтения.

Среди материалов отдают предпочтение натуральной коже, кожзаму. Чтобы приобрести качественное изделие с длительным сроком носки, лучше остановить выбор на коже. Обычно в производстве используется бычья. Более дорогие модели шьют из кожи крокодила. Она мягкая, эластичная и выглядит элегантно. Технология обработки кожи достаточно сложный и длительный процесс.

Существует два способа дубления кожаных изделий — хромовое и растительное. При первом способе происходит быстрое старение материала без потери прочности. Со временем кожаные портфели хромового дубления приобретают винтажные потертости на поверхности. Второй способ является самым древним. Растительное дубление выполняется вручную. В обработке используются только натуральные компоненты. Этот способ требует больше времени, поэтому цена изготовленных из него аксессуаров выше. В результате получаются изделия с гладкой поверхностью.

Все классические портфели имеют стандартный размер. Модернизированные модели некоторые производители выпускают в уменьшенных версиях. При покупке портфеля нужно учитывать его вместительность, какие документы или предметы, в каком количестве в нем будут носить.

По цветам модели бывают классических оттенков и более ярких. Согласно деловому дресс-коду лучше купить портфель черного или темно-коричневого цвета.

Критерии выбора портфеля

При выборе кожаного изделия стоит опереться на такие параметры, как:

● дно;

● швы;

● вес;

● крепление ручки;

● ремень для плеча.

Портфель должен иметь широкое жесткое дно. Это обеспечит ему устойчивость на любых поверхностях. Мягкое дно имеет меньшую практичность потому что не сохраняет вертикальное положение.

Ровные швы несут не только эстетическую функцию, но и отвечают за срок использования изделия. При выборе стоит обратить на них внимание, оценить состояние ниток, есть ли торчащие концы или нет.

Чем меньше вес портфеля, тем лучше. Некоторые аксессуары тяжелые больше из-за материала и фурнитуры. Чем больше изделие весит в пустом виде, тем в дальнейшем будет выше нагрузка на ручки и замок.

В дорогих моделях ручки имеют врезное стальное крепление. Это самый надежный вариант. В более бюджетных портфелях ручки приклеивают или пришивают, иногда фиксируют с помощью заклепок. При потере хотя бы одной начнет рваться вся ручка. Врезное крепление позволяет носить массивные предметы, например ноутбук.

Плечевой ремень — это необязательная деталь портфеля. В классических моделях его наличие не предусмотрено. Многие современные изделия оснащены ремнем, но они имеют меньшую жесткость дна, по сравнению с классическим портфелем. Ремень является съемным элементом.

Помимо внешнего вида, стоит оценить внутренний функционал. В современных изделиях большое количество карманов и отделений, которые могут предназначаться для ношения:

● пишущих изделий;

● смартфона, планшета и ноутбука;

● пластиковых карт;

● зонта;

● различных мелких предметов;

● ключей;

● паспорта или других документов малого размера.

После покупки классического портфеля из натуральной кожи для продления срока службы нужен правильный уход. При загрязнении изделие чистят щеткой, затем наносят на аксессуар бесцветный крем для обуви. Не рекомендуется оставлять натуральную кожу под прямыми солнечными лучами. Если аксессуар длительно не используется, его нужно завернуть в чистую ткань и спрятать в сухой темный шкаф.