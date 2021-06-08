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20:18 08 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые за 20 лет власти США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера

Эту новость назвали «переломным моментом после многих лет исследований и миллиардов долларов инвестиций».

Препарат Aduhelm (адуканумаб) изготовила компания Biogen. Ранее возникали споры о его эффективности, сегодня FDA его всё же одобрила. Сообщается, что препарат облегчает симптомы болезни Альцгеймера на ранних стадиях, и замедляет её течение. Годовой курс лечения (один укол в месяц) будет стоить $56 тыс, уточняет The New York Times

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание мозга, которое медленно ухудшает память и моторику, а в конечном счете снижает способность человека передвигаться и выполнять повседневные задачи. В мире от болезни страдает около 45 млн человек. Препарат подходит пациентам моложе 80 лет и с начальной стадией болезни.

WSJ назвал эту новость «переломным моментом после многих лет исследований и миллиардов долларов инвестиций».

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Тэги: Препарат Aduhelm, симптомы болезни Альцгеймера
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