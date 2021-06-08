Украина потратит на дороги 240 млрд за три года

В трехлетней Бюджетной декларации заложили расходы на дорожную инфраструктуру в размере 240 миллиардов гривен.

В течение трех лет власти намерены потратить на строительство и содержание дорог 240,6 млрд гривен. Об этом рассказал замминистра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 8 июня.

По его словам, главный распорядитель бюджетных средств по этому направлению Укравтодор планирует, что это позволит построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч км дорог государственного значения и 119 тысяч км дорог местного значения.

«Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий должно сократиться ориентировочно на 7%. Главные распорядители будут отчитываться о достижении поставленных ими целей, что позволит каждому гражданину оценить их эффективность», – отметил Улютин.

По данным Укравтодора, в 2020 году было построено и отремонтировано 4056 км дорог, обновлено 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания проведено поверхностную обработку еще на 476 км дорог. Кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание – 9,1 млрд грн.

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