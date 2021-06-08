Украина потратит на дороги 240 млрд за три года
В трехлетней Бюджетной декларации заложили расходы на дорожную инфраструктуру в размере 240 миллиардов гривен.
В течение трех лет власти намерены потратить на строительство и содержание дорог 240,6 млрд гривен. Об этом рассказал замминистра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 8 июня.
По его словам, главный распорядитель бюджетных средств по этому направлению Укравтодор планирует, что это позволит построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч км дорог государственного значения и 119 тысяч км дорог местного значения.
«Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий должно сократиться ориентировочно на 7%. Главные распорядители будут отчитываться о достижении поставленных ими целей, что позволит каждому гражданину оценить их эффективность», – отметил Улютин.
По данным Укравтодора, в 2020 году было построено и отремонтировано 4056 км дорог, обновлено 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания проведено поверхностную обработку еще на 476 км дорог. Кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание – 9,1 млрд грн.
Новости по теме
Владимир Зеленский считает, что во время пандемии дороги являются одним из важнейших факторов спасения жизней.
Ремонтные работы должны начаться уже к концу недели. Освоение и инвестирование кредитных средств проконтролирует Кабмин.
Представители ЕИБ также рассматривают возможность запуска второй части этого проекта с объемом финансирования 50 млн евро.