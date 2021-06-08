США ищут варианты поддержки Украины после запуска СП-2

В Госдепе изучают, какие действия будут наиболее эффективными для защиты Украины и других причастных стран.

В Вашингтоне изучают варианты действий для поддержки Украины после запуска российского газопровода. Об этом заявил госсекретарь США Этони Блинкен во вторник, 8 июня, во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената.

Блинкен признал, что завершение строительства российского газопровода уже фактически решено.

«Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства – ред.) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы», – сказал глава Госдепа США.

Соединенные Штаты обладают возможностями для того, чтобы смягчить последствия реализации проекта Северный поток −2, и будут это делать, заявил Блинкен.

“У нас, конечно же, есть возможности работать с теми, кто предоставляет страхование или другие разрешения”, – сказал он.

По словам госсекретаря, он будет настаивать на “реальных шагах и конкретных действиях”, чтобы смягчить любые последствия от завершения строительства Северного потока-2.

Блинкен также накануне сообщил, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска Северного потока. Вашингтон не хочет позволить России использовать транзит газа через Украину как оружие.

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