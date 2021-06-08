США продлили срок действия санкций против Беларуси

Политика действующих властей республики подрывает демократические процессы и институты в стране, отметили в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден во вторник, 8 июня, подписал постановление о продлении на год санкций против белорусских властей. Документ обнародовала пресс-служба Белого дома.

«Действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США <…> и подрывают демократические процессы и институты в Беларуси», – говорится в постановлении.

При этом уточняется, что в республике нарушаются права человека, в частности имеют место политические репрессии в виде задержаний и исчезновений людей.

Кроме того, согласно документу, руководство Беларуси неправомерно использует государственное имущество и злоупотребляют полномочиями.

Конгресс США уведомлен о соответствующем решении главы Белого дома.

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