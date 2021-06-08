Глава МИД Украины провел «трудные» переговоры по СП-2

Глава украинского внешнеполитического ведомства находится в Германии с официальным визитом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Германию во вторник, 8 июня, провел ряд встреч с высшими должностными лицами страны, в ходе которых обсудил, в частности, угрозы российского газопровода Северный поток-2, сообщила пресс-служба министерства.

«В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку-2 и Нормандскому формату. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано», – заявил глава отечественного МИД.

Так, в беседе с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом Кулеба подчеркнул, что российский трубопровод не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников.

В связи с этим, предупредил украинский министр, Украина продолжит выступать против запуска СП-2.

По итогам переговоров Кулеба отметил, что Германия – «это друг, который очень помог Украине и с которым можно решать даже самые сложные проблемы».

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