Послы стран Запада призвали власти Беларуси немедленно освободить политзаключенных

Об этом сообщается в совместном заявлении представительства ЕС в Беларуси, посольств стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, США и Японии.

«Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси», – говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Послы призвали власти Беларуси откликнуться на требования белорусского народа и немедленно прекратить преследование оппозиции, отказаться от пыток против задержанных, освободить политзаключенных и без промедления расследовать нарушения прав человека.

Они также рекомендовали Беларуси провести свободные и справедливые выборы под наблюдением Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

«Дипломаты сообщили министру о потенциале положительного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси сделают ощутимые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране. Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении их обычных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Главы миссий также выразили надежду, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь», – говорится в сообщении .

Пресс-служба МИД Беларуси пока не комментировала состоявшуюся встречу.

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